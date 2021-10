PM presta primeiros socorros e salva a vida de recém-nascido em Manaus

Manaus/AM - Um bebê recém-nascido foi salvo por um policial militar, neste domingo (03), no bairro João Paulo, zona leste de Manaus.

De acordo com a PM, a mãe levou a criança, que estava desfalecido e com sinais de asfixia, até a sede da unidade militar em busca de socorro. O policial Cb. Jacob prestou os primeiros socorros no bebê, fazendo uso da manobra de Heimlich, que consiste em posicionar a vítima sobre os joelhos e dar leves toques nas costas com a palma de uma das mãos. Assim, conseguiu desobstruir as vias respiratórias, condição que poderia levar à morte da criança.

Após o procedimento prestado pelo policial militar, que tirou do perigo a vida do bebê, a criança foi conduzida, juntamente com a mãe, para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.