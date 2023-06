PM pede prisão de agentes suspeitos de estuprar mulher durante serviço

Segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE), a vítima estava aguardando um carro por aplicativo, quando se aproximou de uma viatura da polícia. Após uma conversa, os agentes ofereceram levar a mulher para casa dela.

Em nota, a polícia informou que os acusados não estão aptos para o serviço operacional e aguardam a decisão da Justiça sobre o pedido de prisão. "No tocante ao pedido de prisão preventiva a mesma tem que seguir o rito de passagem e manifestação do Ministério Público Militar para posteriormente ser analisada pelo juiz acerca de sua concessão", diz a nota.

A PM do Ceará pediu a prisão de três agentes suspeitos de estuprar uma mulher durante o serviço, em Fortaleza. Os policiais foram afastados do policiamento ostensivo em janeiro de 2022, ano em que o crime aconteceu, e respondem a processo administrativo disciplinar.

