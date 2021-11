PM mata homem a tiros e deixa dois feridos durante briga em bar no Amazonas

Manaus/AM - Geovane Lima, 37, morreu nesse sábado (13), após ser baleado por um policial militar durante uma confusão em um bar na cidade de Parintins, interior do Amazonas. Além dele, outras duas pessoas também ficaram feridas.

De acordo com familiares da vítima, PM não trabalhava no momento do crime. Ele estava bebendo no local e de repente, se desentendeu com alguns homens.

No meio da discussão, ele sacou a arma e efetuou diversos disparos, um deles atingiu o abdômen de Geovane, que estava do outro lado da rua e não tinha nada a ver com briga.

O homem foi levado para o hospital da cidade, mas morreu horas depois. As outras duas vítimas foram feridas no braço e perna e seguem internadas. Elas devem ser ouvidas pela Polícia Civil.

O policial militar não foi preso, mas foi afastado das suas funções para que o caso seja investigado.