PM mata esposa, filhos, mãe e outras 3 pessoas em noite de terror no Paraná

O coronel do batalhão onde Fábio trabalhava se disse perplexo com os crimes, pois o policial não tinha histórico e nem comportamento agressivo e era considerado “um excelente profissional”.

Ao sair de Toledo, ele foi para o município de Céu Azul, e se dirigiu até a casa da sogra, que criava dois filhos dele com Kassiele. Lá ele atirou friamente no menino de 4 anos e na menina de 9 anos.

Conforme a polícia local, o primeiro crime ocorreu em Toledo, logo depois de Fábio sair do plantão, e as vítimas foram a esposa Kassiele, 28, e a enteada dele, de 12 anos.

O policial militar Fabiano Júnior Garcia, 37, assassinou oito pessoas, entre elas sua esposa e filhos, e depois tirou a própria vida na noite dessa quinta-feira (14), em duas cidades no estado do Paraná. O homem estava se separando e tinha muitas dívidas, segundo colegas de trabalho, mas ainda não se sabe se essa foi a motivação do crime.

