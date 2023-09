PM investiga policiais suspeitos de atirar na cabeça de cachorro em Manaus

Segundo os moradores da área, dois policiais, que não foram identificados, estavam fazendo uma abordagem a um homem e, durante uma confusão, um tiro foi disparado em direção ao cachorro. A balda atingiu a cabeça do animal, que morreu no local.

Um cachorro que atendia pelo nome de Bethoven, de 6 meses de idade, foi baleado com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial, na noite de quarta-feira (20), no Conjunto Boas Novas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) afirma que vai apurar a conduta dos policiais militares.

