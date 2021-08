PM é preso suspeito de tentar estuprar adolescente de 12 anos

Um policial militar de 59 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos. Ele chegou a fazer convites para motel. O caso ocorreu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

De acordo com o G1, na ocorrência está informado que o adolescente estava com o primo de 18 anos em um clube .

Ainda segundo a publicação, o policial abordou o primo do adolescente no vestiário teria dito que queria ficar com ele no banheiro. O jovem pegou o número do celular do militar com o 'intuito de saber qual era a intenção com o menino'.

Os dois começaram a trocar mensagens. Um dos prints o suspeito chegou a insinuar que levaria o adolescente e o primo para um motel.

O suspeito foi preso em um posto de combustíveis após denúncia dos pais das vítimas, que ficaram sabendo da troca de mensagens.