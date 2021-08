PM é preso por chefiar esquema de agiotagem que extorquia idosos em Manaus

Manaus/AM - Um policial militar aposentado e outro homem foram presos por extorquir uma idosa de 69 anos dentro de uma agência bancária localizada na avenida Boulevard, no bairro Presidente Vargas, nessa segunda-feira (9). A Polícia Civil não informou o nome dos suspeitos.

A dupla atuava como agiota e estava extorquindo a mulher por conta de uma dívida de R$ 4 mil que ela havia contraído com os dois. A vítima pagava juros abusivos e teve seu cartão de aposentadoria tomado pelos criminosos. Após denúncias, eles foram flagrados e presos dentro do banco:

“Ela vinha sofrendo uma cobrança abusiva por conta de uma dívida que ela tinha contraído com eles em 2016. Há mais de 5 anos essa idosa pagava mais de 20% de juros ao mês referente a dívida de R$ 4 mil. Isso significa que ela já tinha pago mais de R$ 40 mil e ainda não tinha conseguido quitar esse empréstimo”, explica a delegada Andréa Nascimento.

Além dos juros, a idosa teve o cartão do benefício retido pelos agiotas que movimentavam o dinheiro da aposentadoria da conta dela. Ao fim de cada mês, ela era obrigada a comparecer no escritório do cobradores, onde recebia apenas uma pequena parte do valor do próprio benefício.

No momento do flagrante no banco, um homem foi preso enquanto recebia o dinheiro dela. Ele contou à polícia que estava apenas cumprindo ordens e entregou que o chefe do esquema era o policial militar.

Os agentes foram até o endereço dele e também o prenderam. No local foram apreendidos mais de 240 cartões de outras vítimas, as investigações vão continuar para identificar outros participantes da organização criminosa. Andréa afirma que alguns suspeitos já foram identificados e são parentes do PM.