PM é executado a tiros dentro do próprio carro no Amazonas

Manaus/AM - O policial militar identificado apenas como Magalhães foi encontrado morto dentro do próprio carro, neste domingo (02), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Segundo informações preliminares, o PM foi morto com, pelo menos, quatro tiros. Ele estava dentro do carro quando o criminoso se aproximou e efetuou os disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A autoria e motivação para o crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

