PM apreende drogas em TV e captura dois foragidos da Justiça no Amazonas

Já na madrugada desta terça-feira, os agentes cumpriram mandados de prisão em nome de Diego Rodrigues Andrade, 28, foragido da Justiça de Rondônia por crimes de trânsito, e Williams dos Santos Batista, 25, foragido da Justiça do Amazonas por roubo. Segundo os policiais, os homens foram encontrados em uma lancha abordada pelos agentes, com destino a Manaus. Os foragidos foram conduzidos até a Delegacia Interativa (DIP) de Coari.

No início da noite de segunda-feira, em uma abordagem realizada na embarcação Sagrado Coração de Jesus, o cão policial Tayson, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), especialista em faro de narcóticos, sinalizou a possibilidade de haver drogas em uma TV, que estava na sala de encomendas da embarcação. Dentro da TV, foram encontrados seis tabletes de cocaína. O material ilícito foi levado pelos policiais à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

