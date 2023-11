PM agride mulher a socos após confusão em bar no Amazonas; veja vídeo

Confusão em bar termina com mulher agredida por PM em Eirunepé, no Amazonas pic.twitter.com/kw9AQBrp8E — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 8, 2023

Manaus/AM - Um policial militar, identificado como sargento Damásio, foi flagrado agredindo a socos, uma mulher, identificada como Francisca Marcilânia Teixeira, 18, na frente de um bar no município de Eirunepé, no interior do Amazonas.

O caso ocorreu no dia 28 de outubro, mas só foi divulgado nesta quarta-feira (8). Segundo o relato da vítima à polícia, a confusão começou quando uma mulher, que estava com o PM e outro homem, arremessou uma lata de cerveja contra ela e a dona do bar, que cantavam no karaokê.

Marcilânia contou que não entendeu o motivo da agressão e que a proprietária pediu que o segurança fosse até a mesa da acusada e pedisse que ela se retirasse.

O PM se alterou e informou que nem a mulher e nem ele e o amigo iam sair antes das 3h. A partir daí, Damásio teria se descontrolado e quebrado várias garrafas de cerveja no local e arremessá-las contra Marcilânia.

Vídeo mostra PM agredindo mulher na frente de bar em Eirunepé, no Amazonas pic.twitter.com/wLcLORdeo0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 8, 2023

Diante da situação, a proprietária decidiu encerrar a festa e fechar o bar. Quando Damásio, a mulher e o amigo estavam saindo, Marcilânia decidiu ir até eles e questionou o motivo da agressão.

Eles começaram a discutir e então Damásio partiu para cima da mulher e a atingiu com um soco no rosto. Ao ver a agressão, os amigos de Marcilânia intervieram e uma grande confusão iniciou.

Conforme a vítima, o policial chegou a ameaçar atirar no grupo. O caso foi parar na polícia e a jovem denunciou Damásio. As imagens devem ser usadas na investigação sobre o caso.