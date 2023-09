Pistoleiros matam jovem com 10 tiros em represália à morte de grávida em Manaus

Manaus/AM - Dois pistoleiros executaram Alex Nunes Gomes, de 21 anos, com 10 tiros nesta sexta-feira (15), na rua da Amizade, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. O crime seria em represália à morte da grávida, identificada apenas como Daiane, assassinada ontem (14) dentro do próprio apartamento em um condomínio no bairro Tarumã, na zona Oeste de cidade.

Segundo informações do Capitão Orlando Santos, comandante da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo de Daiane está sendo velado em uma rua próxima onde Alex foi morto. A grávida seria da facção Comando Vermelho (CV) e membros de uma facção rival pretendiam invadir o velório para roubar o corpo dela e exibir como prêmio.

No entanto, membros do CV descobriram o plano e executaram Alex. Ainda de acordo com o Capitão da PM, dois homens em uma moto executaram o jovem com 10 tiros, sendo 6 na cabeça e 4 nas costas. Após o crime, fugiram sem serem identificados.

Equipes da Polícia Militar fazem patrulhamento na área para evitar novos confrontos.

O corpo de Alex Nunes Gomes foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).