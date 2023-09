Pistoleiros atiram contra 6 pessoas em tentativa de chacina em Manaus; criança é baleada

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas para prestar socorro às vítimas, e as encaminharam aos hospitais Platão Araújo e João Lúcio, na Zona Leste.

Um menino de 6 anos também foi atingido com um tiro de raspão do abdômen.

Entre as vítimas baleadas, estava uma mulher, acompanhada do marido e filho de 3 meses; eles se jogaram em cima do bebê para que ele não fosse atingido, mas acabaram sendo baleados ao proteger a criança.

Manaus/AM - Seis pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança de 6 anos, durante uma tentativa de chacina no bairro do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.