Pistoleiro do sargento da PM executado a mando da neta em Manaus deixou celular cair

Manaus/AM - Um celular encontrado na cena do crime, ajudou a polícia a chegar em Thayssa Ramos, apontada como mandante do assassinato do avô, o sargento da Polícia Militar Evandro da Silva Ramos.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, um dos criminosos que participou da execução do PM deixou o aparelho cair no momento da fuga.

A polícia não pode divulgar o conteúdo encontrado no aparelho porque as investigações ainda correm em segredo de justiça. O delegado, porém, garantiu que o telefone foi uma das peças usadas para desvendar o caso e identificar os envolvidos.