Pistoleiro de facção tenta matar rival e acaba perseguido e morto em Manaus

Por conta dos trabalhos de investigação, as faixas da via precisaram ser interditadas e o trânsito ficou parcialmente congestionado no local. O corpo da vítima foi encaminhado Instituto Médico Legal (IML).

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) compareceram ao local e isolaram a área do crime para procedimentos de perícia. “Ele foi perseguido por alguns homens que estavam em um carro e chegando aqui na Avenida do Turismo, efetuaram vários disparos contra ele, acertando um tiro na coluna. Ele caiu e ainda conseguiu correr para o canteiro central, onde morreu”, disse uma fonte policial que preferiu não se identificar.

Manaus/AM - Um homem foi executado com um tiro na coluna ao fugir de suspeitos armados na tarde desta terça-feira (11). O crime ocorreu na Avenida do Turismo, Zona Oeste da capital.

