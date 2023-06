Pistoleiro de facção se entrega à polícia e confessa ter executado rivais em Manaus

A polícia ainda investiga a identidade dos mandantes e quem teria fornecido as armas usadas, além de apurar se mais alguém o ajudou nas execuções. Daniel se entregou na delegacia após buscas intensas da polícia por ele, no bairro Compensa.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, os dois casos estão relacionados à guerra entre facções. Bruno foi morto a tiros no dia 7 de maio de 2021, em um campo de futebol; e Felipe foi encontrado decapitado no dia 2 de julho do mesmo ano, na rua Teotônio Vilela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.