Pistoleiro de facção é morto durante troca de tiros com a polícia em Borba

Manaus/AM - Kelry Franklin Marques Cavalcante, 26 anos, apontado pela polícia como pistoleiro de uma facção criminosa, foi morto ao trocar tiros com a polícia, neste domingo (01), no município de Borba, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o homem possuía um mandado de prisão e reagiu ao perceber a presença da polícia no local. Durante o confronto, ele foi baleado e teria sido socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, no entanto, ainda não obteve resposta.