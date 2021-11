Pistoleiro contratado para matar sargento Lucas em Manaus pode ser de outro estado

Manaus/AM - A polícia continua a busca por informações sobre a identidade e o paradeiro do homem que assassinou o sargento do Exército, Lucas Guimarães. E uma das linhas de investigação é que o “pistoleiro fantasma”, pode ser de outro estado.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (12), pela família de Lucas, o advogado Iuri Albuquerque falou sobre a suspeita:

“Pela investigação ser sigilosa, eu não posso afirmar se ele é de outro estado ou não, mas pelo pouco que nós temos conhecimento, nós acreditamos que provavelmente ele é de outro estado e por isso, a gente inclusive está aqui à procura de pistas sobre o executor do crime”.

Os pais do militar estão oferecendo uma recompensa de R$ 40 mil por informações que ajudem a identificar e prender o assassino de Lucas. A recompensa vale para todo o país e qualquer pessoa pode denunciar o pistoleiro.

O advogado também falou que a família não só espera pela prisão e condenação do pistoleiro, como também dos mandantes do crime, que segundo as investigações, seriam os donos dos supermercados Vitória, Joabson Gomes e Jordana Freire:

“A nossa ideia é que a Justiça aconteça de forma plena, com a condenação do executor e dos mandantes do crime (...). Para nós não há dúvidas de quem são os mandantes”.

