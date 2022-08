Piratas são presos com armas e coletes balísticos no Amazonas

As prisões ocorrerão depois de denúncias anônimas informando que a dupla estaria 'tocando o terror' em moradores das comunidades Jutica, Marajó e Bonfim. Com os suspeitos, foram encontrados um revólver calibre 38, duas espingardas calibre 16, várias munições, colete balístico e objetos proveniente de roubo, além de R$ 171.

Manaus/AM - Dois piratas de rio foram presos nesta quinta-feira (18) em uma comunidade na zona rural do município de Tefé, no interior do Amazonas. Eles estavam com armas de fogo, colete balístico e munições.

