‘Pirata de rio’ é morto após trocar tiros com policiais no Amazonas

Manaus/AM - Um homem não identificado morreu na manhã desta segunda-feira (14), após trocar tiros com policiais na Comunidade do Piteira, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Policiais Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), foram até o Rio Piteira no limite entre os Municípios de Tefé, Coari e Maraã averiguar denúncias de que os irmãos Edinei e Dominguinhos, estariam em um grupo praticando crimes como tráfico de drogas e pirataria de rio. Ainda segundo as denúncias, os criminosos estavam usando três flutuantes na Comunidade do Piteira para servirem de bases logísticas para a quadrilha e ameaçando moradores com armas de fogo para que estes não os denunciassem.

A PM foi até a Comunidade do Piteira, mas os dois irmãos e seus comparsas perceberam a aproximação dos policiais militares e efetuaram diversos disparos contra a guarnição que revidou. Um dos infratores foi atingido e veio a óbito ainda no local do fato, os irmãos entretanto, conseguiram empreender fuga. A Polícia Militar fez a apreensão de três armas de fogos, munições, uma porção de drogas e outros objetos, além de desativar três flutuantes que serviam de apoio logístico para abrigar criminosos e guardar armas e drogas.

Por volta das 18h45, as armas de fogo, munições, drogas e objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Tefé, e o corpo do infrator ainda não identificado, foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros para necrotério.