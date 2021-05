Pintor é executado enquanto aguardava ônibus para ir ao trabalho em Manaus

Manaus/AM - Alexandro Nogueira foi executado em plena luz do dia, por volta das 8h desta quarta-feira (26), no Beco Jaraqui, nas proximidades do SPA do Coroado, na Zona Leste.

O homem era pintor em um hospital e aguardava o ônibus para o trabalho em um ponto da avenida Beira Rio, quando foi encurralado pelos assassinos.

Testemunhas contaram que os atiradores chegaram encapuzados em um carro branco e abriram fogo contra ele. O pintor ainda tentou correr, mas foi perseguido e baleado no beco.

Assim que Nogueira caiu morto, eles fugiram em disparada. Moradores têm vivido dias de terror, com uma verdadeira onda de violência e homicídios sendo realizados na área.

Na semana passada, um senhor foi baleado e outro homem ficou gravemente ferido ao sofrer uma tentativa de homicídio na frente do SPA.

Na ocasião, a vítima correu e chegou a se jogar no igarapé, mas foi perseguido e baleado várias vezes. Mulheres e crianças estavam próximas ao alvo no momento do atentado.