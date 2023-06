Motociclista é achado morto após atravessar parede de imóvel durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Hyago Felipe Vieira de Oliveira, 30, morreu ao invadir um imóvel neste domingo (25), durante um acidente de trânsito com motocicleta que pilotava na Avenida do Turismo, na zona oeste.

De acordo com populares, durante a madrugada, um forte estrondo foi ouvido no local. Moradores da área se assustaram com o barulho, mas somente pela manhã foram checar o que tinha acontecido.

Ao chegarem, encontraram o homem morto com a moto em meio aos destroços. O piloto havia atravessado o muro e atingido parte da estrutura de um imóvel vazio.

Ainda não há informações se Hyago perdeu o controle da moto ou de colidiu com algum veículo e foi arremessado. A perícia deve analisar as circunstâncias do acidente que será investigado pela Polícia Civil.