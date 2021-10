Piloto de embarcação escolar é preso por estuprar adolescentes no Amazonas

Manaus/AM - Um piloto de embarcação de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (6) em cumprimento de mandado de prisão temporário. Ele é suspeito de estuprar duas adolescente, de 11 e 14 anos, no Careiro da Várzea

De acordo com o delegado David Jordão, titular da 35ª delegacia, o homem trabalhava como piloto, que realizava o transporte de estudantes até uma escola localizada na comunidade do Gurupá e aproveitava a ocasião para cometer o crime.

“Tomamos conhecimento sobre o delito após gestores da escola comunicarem o fato à polícia. Durante as investigações, constatamos que o infrator esperava que todos os alunos desembarcassem para ficar sozinho com as vítimas, e as levava até a cabine da embarcação, onde praticava os abusos”, informou o delegado.

A autoridade policial destacou que, após constatado o fato, foi solicitado à Justiça mandado de prisão em nome do indivíduo, e a ordem judicial foi expedida na terça-feira (05), pela juíza Fabíola de Souza Bastos Silva, da Vara Única da Comarca de Careiro da Várzea.

Com a ordem judicial decretada, os policiais seguiram em busca do infrator e conseguiram efetuar sua prisão na comunidade Inema, zona rural do município.

Ele foi encaminhado para a delegacia e indiciado por estupro de vulnerável, e permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Poder Judiciário.