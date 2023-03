PF realiza operação contra tráfico internacional de armas no Amazonas

De acordo com a PF, dois suspeitos de assalto a bancos nas regiões Norte e Nordeste foram presos, no domingo (12), em Taguaritinga do Norte, em Pernambuco. Além disso, foram apreendidos 3 fuzis, com 9 carregadores e mais de 300 munições, sendo um dos fuzis de calibre .50, considerado como armamento de guerra.

Manaus/AM - A Polícia Federal no Amazonas realiza desde segunda-feira (13), a Operação Trigger IX, que tem com o objetivo combater o tráfico internacional dearmas de fogo e outros crimes relacionados.

