PF prende suspeitos por transporte ilegal de 2 toneladas de madeira no Amazonas

Os suspeitos confessaram ser os transportadores da madeira. Em razão disso, eles foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, no Acre, para a adoção dos procedimentos legais.

De acordo com a PF, a prisão se deu durante diligências preventivas de combate à criminalidade. Na ocasião, a equipe policial se deparou com um caminhão que estava em um ramal da região. Próximo ao veículo, estava oculto, dentro da mata, cerca de duas toneladas de madeira cobertas parcialmente por galhos.

Manaus/AM - Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal, nessa sexta-feira (24/6), suspeitas de transportarem, aproximadamente, duas toneladas de madeira sem autorização de autoridades competentes, no município de Guajará, no interior do Amazonas.

