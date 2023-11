PF prende homem com 3,2kg de drogas dentro de casa no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, de 22 anos, foi preso, na tarde de quarta-feira (22), com aproximadamente 3,2 quilos de cocaína, no município de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. Resultado de denúncia, a ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em conjunto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE/PF).

De acordo com a denúncia, o homem utilizava uma casa localizada na Rua 2, no bairro São José, para vender o entorpecente. Na casa, além dos 3,2 quilos de cocaína, as equipes encontraram duas balanças de precisão, dois celulares, uma arma de fogo tipo carabina, uma munição deflagrada, uma munição intacta, três pendrive e um chip. O material foi apreendido, resultando em um dano de R$ 27,6 mil ao crime, conforme a polícia.

O homem e material apreendido foram conduzidos à 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro.