PF prende 2 homens e destrói 256 mil pés de maconha durante operação

A Polícia Federal vem promovendo ações de identificação e consequente erradicação de plantios de maconha no sertão pernambucano. Tais medidas fazem parte das estratégias adotadas pela PF, com o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha no sertão Pernambucano.

Desta vez foi concluída a Operação Phaseoli IV, que ocorreu entre os dias 14 de julho a 5 de setembro, em 3 fases (levantamento, percussora e deflagração da operação). Conseguiu-se erradicar e destruir cerca de 256 mil pés de maconha, destruir 51 mil mudas que estavam em 89 plantios e apreender 176 quilos de maconha já pronta para o consumo. Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas dos Rio São Francisco, na Região de Orocó/PE, Salgueiro/PE, Cabrobó/PE, Belém do São Francisco/PE, Betânia/PE, Flores/PE, Carnaubeira da Penha/PE e Parnamirim/PE.

A ação contou com a participação de policiais federais, civis, penais e bombeiros. Os policiais trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis e duas aeronaves, sendo uma do Batalhão de Aviação Operacional-BAVOP/PM/DF e outra da Diretoria do Centro Integrado de Operações Aéreas-CIOPAER/SDS/CE e Grupo Tático Aéreo - SDS/PE.

No dia 3/9/2022, foram presas duas pessoas que estavam cultivando uma roça com cerca de 39 mil pés de maconha, num pequeno povoado de Belém de São Francisco/PE. Eles foram autuados por tráfico de drogas, cujas penas variam de 5 a 15 anos de reclusão. Os dois foram encaminhados para o Presídio de Salgueiro, após a audiência de custódia.

PHASEOLI é o nome de um fungo de destrói as plantações.