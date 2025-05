PF investiga possíveis irregularidades em contratações com uso do Fundeb em Tefé

Manaus/AM - A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (21), dois mandados de busca e apreensão durante a Operação Emergência Fabricada, que apura possíveis irregularidades em contratações diretas realizadas pelo município de Tefé, no Amazonas, com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb.

De acordo com a PF, as diligências foram autorizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre dispensa indevida de licitação para reformas em unidades escolares, supostamente sem a devida caracterização de situação emergencial.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial.

Com informações da assessoria