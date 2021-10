PF investiga entrada de guerrilheiros das Farc no Amazonas e extorsão a garimpeiros

Manaus/AM - A Polícia Federal do Amazonas está investigando a entrada de guerrilheiros dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no estado do Amazonas.

Os investigadores afirmam que os suspeitos estão acessando o estado por meio do município de Japurá, onde interceptam e extorquem garimpeiros ilegais.

De acordo com documentos divulgados pela BBC Brasil, mostram que os garimpeiros clandestinos são obrigados a entregar parte do ouro coletado e a pagar pedágio se quiserem continuar trafegando pelos rios da Amazônia.

Além disso, eles também estariam escoltando grandes remessas de drogas entre a Colômbia e o Amazonas.

Os guerrilheiros também estão infiltrados nas cidades. Recentemente, no último mês de agosto, um casal ligado ao tráfico internacional de drogas, foi preso em Japurá após invadir a casa de uma família e obrigá-la a escondê-lo.

A PF acredita que os dois forneciam alimentos, acessórios de sobrevivência e remédios para os criminosos que atuam na região. Com eles foram encontrados bilhetes com um carimbo do grupo extremista.

O principal alvo das abordagens dos dissidentes das Farc são garimpeiros ilegais que utilizam rotas dos rios Purué e Joamim, mas eles atuam também em outras vias de acesso.