PF fiscaliza aeronaves e embarcações durante Festival de Parintins

O aumento expressivo de turista na cidade exige a intensificação do controle de pessoas, cargas e bagagens. O Governo de Estado confirma a expectativa de 100 mil visitantes durante a semana do Festival Folclórico que ocorrerá nos dias 30/6 a 2/7.

No primeiro dia de operação, policiais federais fiscalizaram a chegada de seis de voos comerciais, oito voos fretados/particulares, três embarcações do tipo recreio e oito lanchas rápidas, oriundas de Manaus/AM e Santarém/PA.

