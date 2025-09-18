PF encontra duas toneladas de pirarucu ilegal em abordagem a flutuante no Amazonas





Manaus/AM - A Polícia Federal divulgou, nesta quinta-feira (18), a apreensão de 2,1 toneladas de pirarucu, de espécie protetiva, proveniente de pesca ilegal, que ocorreu após abordagem a um flutuante, no Amazonas.

Na terça-feira (16), durante patrulhamento de rotina pelo Rio Solimões, uma equipe do Posto Avançado da Polícia Federal em Santo Antônio do Içá abordou um flutuante localizado próximo ao porto do município. Na inspeção, os policiais encontraram cerca de 2,1 toneladas de pirarucu,

“Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o pescado foi destinado a instituições de caridade da região, em conformidade com normativas ambientais e sociais vigentes.”, diz o comunicado da PF.