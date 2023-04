PF e Receita apreendem mercadoria avaliada em R$ 4 milhões em porto de Manaus

A Receita Federal identificou o transportador fluvial que introduziu no país 17 toneladas da carga, identificadas como bombas de combustível, provenientes do Peru, sem passar pelo controle da fiscalização aduaneira. A legislação determina que toda mercadoria vinda do exterior, por qualquer via, destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deve se submeter ao controle da Receita Federal.

Manaus/AM - A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram na manhã desta quinta-feira (20) uma operação para combater a entrada clandestina de produtos importados no Brasil e apreendeu 17 toneladas de uma mercadoria avaliada em R$ 4 milhões. A ação ocorreu no porto de um Transportador Fluvial em Manaus.

