PF destrói 40 mil pés de maconha em área indígena no Pará

A Polícia Federal destruiu cerca de 40 mil pés de maconha, entre os dias 15 e 18 deste mês, durante a Operação Polígono V. A ação ocorreu na área indígena do Alto Rio Guamá e nas cidades de Concórdia do Pará, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte e Cachoeira do Piriá, todas no estado do Pará.

De acordo com a PF, a operação busca erradicar o cultivo ilícito de entorpecentes, isso porque as plantações, caso colhidas e colocadas no mercado, poderiam produzir cerca 12 toneladas da droga.