PF cumpre 28 mandados em operação contra esquema de plano de saúde em Manaus; há prisões

Manaus/AM - A Operação Tesouro Oculto, da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Amazonas (MPE-AM), que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje em alguns endereços de Manaus cumpriu, até o momento, 28 mandados.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da PF por meio das redes sociais oficiais do órgão. Segundo a PF, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão, e o sequestro e indisponibilidade de bens no valor de R$ 87 milhões.

Viaturas compareceram à uma casa localizada na rua Itannaua, no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, no condomínio Atlantis, no bairro Parque 10, também na zona Centro-Sul e no condomínio Smart Alvoredo, na rua Wagner, Bairro da Paz, zona Centro-Oeste da capital.

A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).

As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.