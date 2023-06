PF apreende R$ 100 mil durante operação que investiga massacre em Nova Olinda do Norte

Manaus/AM - A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (5), R$ 100 mil em espécie durante uma operação que investiga o massacre no Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.

O valor foi encontrado na casa de um empresário, dono do hotel onde uma vítima teria sido torturada por policiais militares. Durante as investigações, foi constatado que o proprietário teria entregue às autoridades imagens adulteradas das câmeras de segurança.

A PF apreendeu HDs dos computadores do hotel para tentar recuperar as imagens que mostram as agressões que ocorreram no local.

Entenda - A operação investiga policiais militares suspeitos de torturar e assassinar 8 pessoas, entre indígenas e ribeirinhos, que moravam na região. O crime aconteceu em 2020 e foi motivado por vingança pela morte de dois PMs que estariam em missão no município.

Na época, o empresário teria liberado os vídeos do hotel para a polícia, mas os mesmos estavam editados.

