PF apreende mais de 21 Kg de drogas escondidos em embarcação no Amazonas

Os entorpecentes estavam revestida por plástico, divididas em tabletes dentro de uma mala. O dono da bagagem não foi identificado, mas as investigações continuam para identificar a procedência do material.

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Federal apreendeu 21,5 kg de cocaína no município de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, no último domingo (14).

