PF apreende caminhão com madeira ilegal extraída de terra indígena

Ante a suspeita da ocorrência de crime, os agentes realizaram buscas na cabine do veículo e encontraram um rádio de comunicação não homologado pela Anatel acoplado a um transceptor, que aumenta a potência do rádio e uma antena.

A equipe deparou-se com um caminhão abandonado na estrada que dá acesso a uma das reservas indígenas da região, sem placas de identificação e carregado com onze toras de madeira nativa. O motorista do veículo não foi localizado.

A Polícia Federal, apreendeu, nesta sexta-feira (10), um caminhão carregado com madeira extraída de Terra Indígena, durante fiscalização de rotina realizada na cidade de Espigão do Oeste, nas imediações das Terras Indígenas Roosevelt e Aripuanã, em Rondônia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.