PF apreende 1,5 tonelada de drogas avaliada em R$ 20 milhões em lancha em Manaus

Manaus/AM - Agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam 1,5 tonelada de maconha, do tipo “Skunk”, avaliadas em R$ 20 milhões, no Rio Negro na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com a PF, uma lancha foi apreendida durante a ação. Ainda conforme informações da assessoria de imprensa da PF, a lancha era utilizada para transporte de entorpecentes e outros itens, que ainda são objetos de investigação da PF. A apreensão ocorreu após trabalhos de inteligência e fiscalização por parte da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Grupo de Pronta Intervenção desta Superintendência da PF. Segundo agentes da PF, ninguém foi preso durante a operação, porém, a assessoria de imprensa da PF informou que será instaurado um inquérito policial, através de portaria para apurar a autoria do crime e investigar a organização criminosa responsável pela carga.

