PF apreende 10 mil cestas básicas e investiga suposta compra de votos

A Polícia Federal (PF) cumpriu, neste sábado (14), dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Segundo a PF, haveria a intenção de se utilizar programas de assistência do Governo Estadual de Roraima como forma de pagamento por votos no pleito eleitoral.

O esquema usaria benefícios como a distribuição de cestas básicas e kits de higiene para quem votasse no candidato certo. Não foi informado qual candidato seria beneficiado com ação ou qual cargo concorre.

As investigações encontraram anotações e referências nos cadastros, bem como listas com dados de eleitores.

Foram apreendidos aproximadamente dez mil cestas básicas e dez mil kits de higiene, que seriam entregues, além de documentos que indicam que o valor total das compras poderia ultrapassar R$ 35 milhões.

A ação é um desdobramento das diligências realizadas no último dia 8 deste mês, quando a PF foi alertada sobre irregularidades no âmbito eleitoral, que ocorreriam nas dependências físicas de um órgão público estadual.