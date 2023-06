Pescadores encontram corpo de homem boiando em lago em Manaus

Manaus/AM - O corpo de Carlos Daniel da Silva Batista, de 22 anos, foi encontrado boiando por pescadores, nesta segunda-feira (26), no lago do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

O corpo de Carlos Daniel foi encontrado com as mãos amarradas, com marcas de agressões e com tiros na cabeça. Segundo os familiares, ele estava desaparecido há 3 dias após sair de casa para abastecer a moto e pode ter sido confundido com algum integrante de facção criminosa.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).