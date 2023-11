Pesca ilegal: Polícia apreende carne de peixe-boi e quelônios no Amazonas

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

O Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão Ambiental orientam a população que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que encontram-se em período de defeso sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

Manaus/AM - Os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam aproximadamente 700 kg de pescado ilegal (manta in Natura de pirarucu), 100 kg de carne de peixe-boi e três Quelônios, que estavam sendo comercializados na feira localizada no município de Manacapuru, neste sábado (18), durante ação do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (CPAmb).

