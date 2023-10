Pesca ilegal: Homem é preso com 680kg de pirarucu no Porto de Manaus

A Polícia Militar orienta a população a informar imediatamente, por meio do Disque-Denúncia 181 ou do 190, ao tomar conhecimento de ações criminosas.

No local, a equipe constatou que o responsável estava comercializando pirarucu fresco "in natura". Quando questionado, o homem mostrou a carga aos policiais, porém não apresentou qualquer documento que justificasse o transporte do pescado, que se encontrava no período de defeso.

Segundo o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), a equipe recebeu uma denúncia informando que um barco de Codajás estava atracado no porto central com carga de pesca ilegal.

Manaus/AM - Um homem foi preso, nesta terça-feira (17), por pesca ilegal no Porto de Manaus, zona sul. Com ele foram apreendidos 680 kg de pirarucu.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.