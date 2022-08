Peruana é presa com 4 kg de drogas, avaliadas em R$ 145 mil, no Amazonas

Os agentes realizavam uma abordagem de rotina no ferry boat M Monteiro, quando perceberam uma mulher em atitude suspeita. Ao realizar abordagem, os policiais encontraram uma bagagem com vários casacos e uma mochila com o forro cheio de entorpecentes. Ao todo, os policiais apreenderam 4,7 quilos de pasta base de cocaína.

Manaus/AM - Policiais que atuam na Base Anzol, localizada no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), em apoio a agentes da Polícia Federal, apreenderam mais de 4 quilos de drogas na manhã de quarta-feira (24), durante cumprimento da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Durante a ação, uma mulher de nacionalidade peruana foi presa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.