Perseguição policial termina com três assaltantes presos em avenida de Manaus

Com os suspeitos foram apreendidos o carro, que estava com restrição de roubo, além de seis celulares supostamente roubados, e uma faca utilizada para cometer os assaltos.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu após os policiais conseguirem localizar o trio pelas câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações (CIOPS). Eles teriam passado pela avenida Max Teixeira e trafegavam pela avenida Torquato Tapajós. A perseguição policial terminou na avenida Djalma Batista depois que os policiais atiraram nos pneus e no tanque de combustível do veículo.

