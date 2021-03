Pelo mato, pessoal foge de festa clandestina em Manaus

Manaus/AM - Na noite do último domingo (29), policiais da Rocam apreenderam duas armas de fogo e recuperaram um veículo com restrição de roubo no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus, em um local onde ocorria uma festa clandestina.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro quando recebeu uma denúncia de que pessoas estavam participando de uma festa clandestina, algumas delas inclusive exibindo armas de fogo, na rua Doutor Basílio.

Com a chegada da polícia, várias pessoas fugiram e se desfizeram de alguns objetos no percurso da fuga, jogando-os em uma área de mata próxima do local da festa.

Após buscas no local, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, contendo seis munições intactas, do mesmo calibre; e uma espingarda calibre 12, contendo uma munição intacta, do mesmo calibre. Além de um carro modelo Ford Ka, de cor vermelha e placa PHR-8B53, possuía sinal identificador adulterado e restrição de roubo.

Os responsáveis pelo veículo e pelo local da festa foram conduzidos, juntamente com as armas apreendidas e o veículo recuperado, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficaram à disposição da justiça.