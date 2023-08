Peixeiro é preso por matar servidor público a facadas em apartamento no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um peixeiro de 35 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta segunda-feira (7), após confessar ter matado o servidor público Edilson Pereira dos Santos, 64, no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu no dia 23 de julho deste ano, no apartamento onde Edilson morava, no bairro Tancredo Neves. O corpo dele foi encontrado dois dias depois, por vizinhos, após moradores do andar inferior perceberem sangue escorrendo pela parede.

Na delegacia, o assassino contou que matou Edilson a facadas durante uma discussão. Segundo ele, o servidor lhe devia R$ 400 e o mesmo teria ido na residência cobrá-lo.

No local, eles tiveram uma briga que terminou com o peixeiro matando Edilson. O homem foi preso preventivamente e deve permanecer à disposição da Justiça.