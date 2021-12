Pedestre chuta sacola e encontra cabeça humana em Iranduba

Uma mulher esteve no local e afirmou que a vítima seria seu companheiro; ela foi encaminhada para dar informações sobre ele na delegacia do município.

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, um pedestre que passava na via viu uma sacola em forma redonda e chegou a chutar achando se tratar de uma bola, no entanto, ele abriu e percebeu que se tratava da cabeça de um homem.

Manaus/AM - Uma cabeça humana foi encontrada na noite deste sábado (11), na rua Silas Câmara, do bairro Morada do Sol, em Iranduba, região metropolitana de Manaus.

