PC procura mulher e homem que participaram de linchamento de idoso em Manaus

De acordo com a delegada Débora Marreiros, após a morte de Valter, Denira mesmo afirmou que a filha não foi estuprada. Contudo, ela aparece em um vídeo, divulgado nas redes, espancando o idoso junto com Valdecy e outros populares.

Manaus/AM – A polícia procura uma mulher chamada “Denira” e um homem identificado como “Valdecy”. Os dois são suspeitos de espancar e linchar um idoso de 60 anos no bairro Mauazinho, na zona Leste, no dia 5 de março deste ano.

