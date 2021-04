PC investiga morte de idosa tratada hidroxicloroquina no Amazonas

Em uma maternidade de Manaus, foi descoberto que grávidas também estavam sendo tratadas com o medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada no combate à covid. Uma delas também morreu em circunstâncias semelhantes a da idosa.

O prontuário dela também será analisado como prova no caso, uma vez que foi por meio dele que a filha descobriu que a mãe havia sido submetida a nebulização com a substância.

De acordo com a PC, os médicos que atuaram no caso e que submeteram a idosa ao tratamento devem ser ouvidos nos próximos dias.

A mulher faleceu no Hospital Delphina Aziz no último dia 23, depois de ser transferida em estado grave para Manaus, após fazer uso da medicação sem o conhecimento da família.

Manaus/AM - A morte de uma idosa de 71 anos com covid-19 que foi tratada com nebulização com hidroxicloroquina em um hospital no município de Itacoatiara será investigada pela Polícia Civil.

