PC deflagra operação de combate a crimes contra idosos no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas realiza nessa sexta-feira (4), uma operação de combate a crimes de violência e maus-tratos contra idosos. A ação acontece em parceria com o Ministério da Justiça nos outros 25 estados do país.

A autoridades afirmam que o número de casos cresceu consideravelmente durante a pandemia. Até o dia 1º de outubro, mas de 6.800 casos foram registrados nas delegacias de todo o Brasil por meio do Disque 100. Esse número representa um amamento de 59% de casos se comparado ao mesmo período do ano passado.

Em Manaus, há mandados sendo cumpridos nas quatro zonas contra os agressores. Alguns dos alvos se concentram no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.