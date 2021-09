'Patroas do crime' são presas após sofrerem acidente enquanto fugiam da PM em Manaus

Ao chegarem na avenida Santos Dumont, os suspeitos colidiram com o carro no acostamento e dois deles conseguiram fugir a pé, três foram capturados e detidos. Eles estavam com vários aparelhos celulares.

O trio estava com outros dois criminosos em um carro modelo Ford Ka SE 1.0 HA C, de cor preta e placas PHW-4D43 e atacava quem encontrava pelas ruas.

Manaus/AM - Duas mulheres, de 21 e 24 anos, e um homem, de 19 anos, acabaram presos no início da madrugada desta sexta-feira (17), após realizarem arrastões no Centro de Manaus.

